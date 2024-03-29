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Spor

Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin bombası

Gelecek yıl için çalışmalara başlayan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin için yeniden devreye girdi.

29 Mart 2024 Cuma 13:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin bombası
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Sarunas Jasikevicius'un takımın başına gelmesiyle EuroLeague'de çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da başlamış durumda. Sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin için devrede olduğu iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin için devrede olduğu belirtilmiş hatta bu doğrultuda yıldız oyuncuya teklifin iletildiği iddia edilmişti. O dönemde sarı lacivertlilerin Shane Larkin'e 2 yıl için 7 milyon Dolar'lık bir teklif sunduğu belirtilmekteydi.

Anadolu Efes, Shane Larkin konusunda 2022'nin yaz aylarında mutlu sona ulaşmayı başaran taraf olmuştu. Yıldız oyuncu ile NBA çıkış opsiyonu bulunan 2 yıllık bir sözleşme imzalanmıştı.

FENERBAHÇE YENİDEN DEVREDE

Yunan basınından Totalbasket, Fenerbahçe'nin yine Shane Larkin'in durumunu yakından takip ettiğini belirtti. Sarı-Lacivertliler, bu yaz sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Totalbasket'in edindiği bilgiye göre Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin'e olan ilgisi doğrulanmış durumda.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes formasıyla 17.3 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma ortalamaları yakalayan Shane Larkin, 20.6 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda EuroLeague'in zirvesinde yer alıyor.

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