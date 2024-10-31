Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, çarpıcı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Basket News'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls'tan ayrılan milli oyuncu Onuralp Bitim transferini noktalamak için girişimlerini sıklaştırdı.

Haberde, Fenerbahçe'nin milli oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katmayı planladığı ancak oyuncunun bu sezonu ritim kazanarak geçirmesi adına kiralamayı düşündüğü ifade edildi.

Habere göre; THY EuroLeague'in yeni ekiplerinden Paris Basket, Fenerbahçe'nin Onuralp'i transfer etmesi durumunda kiralık transfer için ilk sırada yer alan kulüp konumunda.

CHICAGO BULLS'TA NE YAPTI?

Kısa forvet oyuncusu, Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.