İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2628
  • EURO
    37,3866
  • ALTIN
    3025.66
  • BIST100
    8863.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'dan takviye! Onuralp Bitim'de sona doğru
Spor

Fenerbahçe Beko'dan takviye! Onuralp Bitim'de sona doğru

THY Euroleague'de ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Chicago Bulls'tan ayrılan milli oyuncu Onuralp Bitim transferini tamamlamak için girişimlerini sıklaştırdı.

31 Ekim 2024 Perşembe 22:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan takviye! Onuralp Bitim'de sona doğru
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, çarpıcı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Basket News'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls'tan ayrılan milli oyuncu Onuralp Bitim transferini noktalamak için girişimlerini sıklaştırdı.

Haberde, Fenerbahçe'nin milli oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katmayı planladığı ancak oyuncunun bu sezonu ritim kazanarak geçirmesi adına kiralamayı düşündüğü ifade edildi.

Habere göre; THY EuroLeague'in yeni ekiplerinden Paris Basket, Fenerbahçe'nin Onuralp'i transfer etmesi durumunda kiralık transfer için ilk sırada yer alan kulüp konumunda.

CHICAGO BULLS'TA NE YAPTI?

Kısa forvet oyuncusu, Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.