Fenerbahçe Beko'dan üst üst 4. galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Türk Telekom'u 92-84 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 4 galibiyet elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal
Fenerbahçe: Devon Hall 8, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 14, Mikael Jantunen 6, Armando Bacot 9, Metecan Birsen 12, Talen Horton Tucker 11, Scottie Wilbekin 9, Onuralp Bitim 12, Emre Ekşioğlu 3, Nicolo Melli 3, Khem Birch
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Türk Telekom: Kyle Alexander 11, Marko Simonovic 4, Doğuş Özdemiroğlu 11, Jaleen Smith 11, Jordan Usher 8, Kyle Allman 21, Berkan Durmaz, Kris Bankston 9, Michael Jaden Devoe 3, Yavuz Gültekin 2
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 33-25
Devre: 60-43
3. Periyot: 77-58