İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'dan üst üst 4. galibiyet
Spor

Fenerbahçe Beko'dan üst üst 4. galibiyet

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 92-84'lük skorla mağlup etti.

IHA26 Ekim 2025 Pazar 15:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan üst üst 4. galibiyet
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Türk Telekom'u 92-84 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 4 galibiyet elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal

Fenerbahçe: Devon Hall 8, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 14, Mikael Jantunen 6, Armando Bacot 9, Metecan Birsen 12, Talen Horton Tucker 11, Scottie Wilbekin 9, Onuralp Bitim 12, Emre Ekşioğlu 3, Nicolo Melli 3, Khem Birch

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Türk Telekom: Kyle Alexander 11, Marko Simonovic 4, Doğuş Özdemiroğlu 11, Jaleen Smith 11, Jordan Usher 8, Kyle Allman 21, Berkan Durmaz, Kris Bankston 9, Michael Jaden Devoe 3, Yavuz Gültekin 2

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 33-25

Devre: 60-43

3. Periyot: 77-58

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.