Fenerbahçe Beko'dan üst üste 8. galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 92-84 yendi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç
Fenerbahçe Beko: Bacot 3, Biberovic 13, Jantunen 10, Hall 5, Zagars 1, Metecan Birsen 6, Baldwin 18, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 11, Boston 2, Onuralp Bitim 18, Birch 5
Bursaspor Basketbol: Childress 22, Parsons 18, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, Nnoko 4, Berk Can Akın 3, Delaurier 2, Crawford 16, Yesukan Onar 2, King 10
1. Periyot: 23-21
Devre: 41-45
3. Periyot: 67-64