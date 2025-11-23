İSTANBUL 18°C / 9°C
24 Kasım 2025 Pazartesi
  Fenerbahçe Beko'dan üst üste 8. galibiyet!
Spor

Fenerbahçe Beko'dan üst üste 8. galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 92-84 yendi. Sarı lacivertliler ligde üst üste 8. galibiyetini almış oldu.

AA23 Kasım 2025 Pazar 22:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 8. galibiyet!
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 92-84 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

Fenerbahçe Beko: Bacot 3, Biberovic 13, Jantunen 10, Hall 5, Zagars 1, Metecan Birsen 6, Baldwin 18, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 11, Boston 2, Onuralp Bitim 18, Birch 5

Bursaspor Basketbol: Childress 22, Parsons 18, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, Nnoko 4, Berk Can Akın 3, Delaurier 2, Crawford 16, Yesukan Onar 2, King 10

1. Periyot: 23-21

Devre: 41-45

3. Periyot: 67-64

