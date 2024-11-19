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Spor

Fenerbahçe Beko'nun 11. hafta rakibi Virtus Segafredo Bologna

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile kozlarını paylaşacak.

AA19 Kasım 2024 Salı 10:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun 11. hafta rakibi Virtus Segafredo Bologna
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY Avrupa Ligi'ndeki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.

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