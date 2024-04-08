İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0494
  • EURO
    34,8568
  • ALTIN
    2407.13
  • BIST100
    9679.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'nun 26. hafta rakibi Anadolu Efes
Spor

Fenerbahçe Beko'nun 26. hafta rakibi Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.

8 Nisan 2024 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun 26. hafta rakibi Anadolu Efes
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.

20.30'da başlayacak karşılaşma BeIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK VAR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maç eksiğine rağmen 2. sırada bulunan Fenerbahçe Beko'da Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lig lideri Anadolu Efes'te ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

LİGDE 154. MAÇ

İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 154 karşılaşmada Anadolu Efes 92 galibiyet alırken, Fenerbahçe Beko ise 62 galibiyet aldı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 81-80 kazanmıştı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.