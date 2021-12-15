Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde rakibi Bitci Baskonia

AA 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:28 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:28

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 12. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Organizasyonda 5 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise averajla puan cetvelinin 16. basamağında yer alıyor. İspanyol ekibi THY Avrupa Ligi'ndeki son maçında Anadolu Efes'e 87-72 mağlup oldu.