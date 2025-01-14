İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4958
  • EURO
    36,451
  • ALTIN
    3042.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'nun çift maç haftasında rakipleri Kızılyıldız ve Zalgiris
Spor

Fenerbahçe Beko'nun çift maç haftasında rakipleri Kızılyıldız ve Zalgiris

THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarın Kızılyıldız ile cuma günü ise Zalgiris ile karşılaşacak.

DHA14 Ocak 2025 Salı 12:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun çift maç haftasında rakipleri Kızılyıldız ve Zalgiris
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in çift maç haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla, Cuma günü ise evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

Euroleague'de bir maç eksiği bulunan ve 21'inci hafta mücadelesinde yarın Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko, 19 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4'üncü sıra bulunuyor. Sarı–lacivertli takımın Sırp rakibi ise 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 5'inci sırada yer alıyor.

Euroleague'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kızılyıldız, İstanbul'daki ilk mücadelede Fenerbahçe'yi 76-57 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe Beko cuma günü ise Litvanyalı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un oyunculuk kariyerini noktaladığı, antrenörlük kariyerine başladığı ve antrenör olarak Final Four'a taşıdığı Zalgiris'i konuk edecek. Ligde çıktığı 20 maçta galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Litvanya temsilcisi 12'nci sırada yer alıyor. Sezonun 10'uncu haftasındaki maçta Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe Beko, Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleden 72-65 galip ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.