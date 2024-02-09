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Spor

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda rakibi Panathinaikos

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 26. haftasında Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak.

9 Şubat 2024 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda rakibi Panathinaikos
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 26. haftasında cuma günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor ile karşılaşacak.

Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Ligde 15 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 6. basamağında yer alıyor.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı ve sarı-lacivertli ekiple aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Panathinaikos AKTOR ise 4. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 83-69 kazanmıştı.

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