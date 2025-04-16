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Spor

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki rakibi belli oldu

THY Euroeague'de Real Madrid'i 81-73 mağlup eden Paris Basketbol, play-off turunda Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 00:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki rakibi belli oldu
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THY Euroleague'de play-off'ta mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun rakibi, play-in etabında Real Madrid'i deplasmanda 81-73 mağlup eden Paris Basketbol oldu.

Paris Basketbol, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Movistar Arena'daki maçın ilk periyodunu 27-22 önde kapattı. Devre arasına 46-36 önde giren Fransa ekibi, üçüncü periyodu da 62-58 üstün bitirdi.

Son periyotta hata yapmayan Paris Basketbol, Real Madrid'i 81-73 mağlup ederek THY Euroleague'in play-off etabında Fenerbahçe Beko'yla eşleşti.

BAYERN MÜNİH, PLAY-OFF'A KATILMAK İÇİN REAL MADRİD İLE KARŞILAŞACAK

Almanya temsilcisi Bayern Münih ise THY Euroleague play-in etabında konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı uzatmalara giden maçta 97-93 mağlup ederek Real Madrid ile eşleşti.

Ev sahibi ekip, Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 geride tamamladı. Soyunma odasına da 46-39 mağlup giden Bayern Münih, üçüncü çeyrekte toparlandı ve son periyoda 71-61 üstün girdi.

Almanya temsilcisi, son çeyreğin 84-84 beraberlikle bitmesinin ardından uzatmalara giden karşılaşmayı 97-93 kazandı.

Bu sonuçla play-in etabında bir maç daha oynamaya hak kazanan Bayern Münih, play-off'a katılmak için 18 Nisan Cuma günü Paris Basketbol'a yenilen Real Madrid'e konuk olacak.

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