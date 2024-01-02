İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2024 Salı / 21 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7419
  • EURO
    32,612
  • ALTIN
    1968.89
  • BIST100
    7624.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi bitti!
Spor

Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi bitti!

THY EuroLeague 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Kızılyıldız'a 85-76 yenildi.

2 Ocak 2024 Salı 22:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi bitti!
ABONE OL

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılıyıldız'ı ağırladı. Konuk ekip, mücadeleden 85-76'lık skorla galip ayrıldı.

SERİYE SON

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius yönetiminde EuroLeague'de çıktığı 4 maçı da kazanmıştı. Lig maçlarıyla birlikte 7'de 7 yapan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe'nin serisine Kızılyıldız, nokta koydu. Sırp ekibi, sahasında oynadığı maçta da temsilcimizi 87-56 mağlup ederek sezonun en ağır yenilgisini yaşatmıştı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, toplamda 18. maçında 8. yenilgisini alırken Kızılyıldız ise 18 maç sonunda 7 galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kızılyıldız mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.