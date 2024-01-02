Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi bitti!

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılıyıldız'ı ağırladı. Konuk ekip, mücadeleden 85-76'lık skorla galip ayrıldı.

SERİYE SON

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius yönetiminde EuroLeague'de çıktığı 4 maçı da kazanmıştı. Lig maçlarıyla birlikte 7'de 7 yapan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe'nin serisine Kızılyıldız, nokta koydu. Sırp ekibi, sahasında oynadığı maçta da temsilcimizi 87-56 mağlup ederek sezonun en ağır yenilgisini yaşatmıştı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, toplamda 18. maçında 8. yenilgisini alırken Kızılyıldız ise 18 maç sonunda 7 galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kızılyıldız mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etti.