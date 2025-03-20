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Spor

Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Fransa'da son buldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 91-82 mağlup oldu.

Haber Merkezi20 Mart 2025 Perşembe 23:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Fransa'da son buldu
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco takımı ile karşılaştı.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 91-82 kazandı.

Sarı-Lacivertliler'in 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Monaco ise son 5 maçta 2. galibiyetini aldı.

20 galibiyetle ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 10. kez kaybetti. AS Monaco ise bu sezonki 18. galibiyetini elde etti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı da Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i konuk edecek. Monaco ise Zalgiris'i ağırlayacak.

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Carlos Peruga, Piotr Pastusiak (Polonya), Milos Koljensic (Karadağ)

AS Monaco: Okobo 16, Blossomgame 2, Theis 15, Diallo 3, James 29, Loyd 13, Jaiteh 8, Strazel 5, Motiejunas, Cornelie, Tarpey

Fenerbahçe Beko: McCollum 24, Sertaç Şanlı 8, Hayes-Davis 9, Guduric 15, Colson 2, Baldwin 9, Melli 2, Tarık Biberoviç 10, Bango 3, Hall

1. Periyot: 26-28

Devre: 47-43

3. Periyot: 63-58

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