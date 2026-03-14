15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Kızılyıldız'da sona erdi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'a 79-73 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 00:17 - Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 79-73 mağlup oldu.

Bu sonuçla Kızılyıldız, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)

Kızılyıldız: Miller-Mcintyre 10, Dobric, Bolomboy 4, Nwora 14, Moneke 21, Butler 12, Carter, Kalinic 1, Izundu 13, Motiejunas 2, Ojeleye 2

Fenerbahçe Beko: Baldwin 16, Tarık Biberovic 5, Jantunen 6, Colson 15, Birch 6, Metecan Birsen 3, Tucker 14, De Colo 2, Onuralp Bitim 3, Silva 3, Bacot

1. Periyot: 17-20

Devre: 33-42

3. Periyot: 61-56

