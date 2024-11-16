Fenerbahçe Beko'nun konuğu Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik ve Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 3. sırada girdi. TOFAŞ ile ligin yoluna kayıpsız devam eden 2 takımından biri olan lacivert-beyazlılar ise liderlik koltuğunda oturuyor.

BU SEZONKİ 3. MÜSABAKA

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 3. kez karşılaşacak.

İki ekip bu sezon ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele etti. Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

İkinci randevu ise THY Avrupa Ligi'nde oldu. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan ikinci hafta müsabakasını sarı-lacivertliler, 83-78 kazandı.

REKABETTE 211. RANDEVU

Fenerbahçe ile Anadolu Efes tarihlerinde 211. kez mücadele edecek.

İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde 12 Kasım 1978'de yapılan ilk maçı lacivert-beyazlı ekip 71-67 kazandı. Genellikle ulusal organizasyonlarda yaşanan rekabet, 2006'da Fenerbahçe'nin Ülker ile birleşerek yaptığı hamleyle Avrupa'ya da taşındı.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, şu ana kadar 210 resmi maçta karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 121'ini lacivert-beyazlılar, 89'unu ise sarı-lacivertliler kazandı.

Ligde yapılan 159 maçın 94'ünden Anadolu Efes, 65'inden ise Fenerbahçe galip ayrıldı.