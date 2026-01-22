İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

EuroLeague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko yarın sahasında İspanyol ekibi Kosner Baskonia ile konuk edecek.

22 Ocak 2026 Perşembe 10:03
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın İspanya'nın ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.

Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.

