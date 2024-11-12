Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de günü Bayern Münih'i konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 9. hafta müsabakasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.

Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.

İki takım THY EuroLeague'de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.

"SAVUNMAYA ODAKLANMALIYIZ"

Bayern Münih'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, savunmaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre oynanacak müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ofansif olarak Edwards, Napier, Obst ve Weiler-Babb ile müthiş bir guard rotasyonları var. Ayrıca uzunları da rollerini çok iyi anlıyor. Voigtmann ve Booker dışarı çıkarak şut atabiliyorlar, bu da savunmayı gerçekten zorlaştırıyor. Bu yüzden savunmaya odaklanmamız ve neden vazgeçip vazgeçemeyeceğimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor."

Bayern Münih müsabakasını değerlendiren basketbolcu Arturs Zagars ise iki maç arasında hazırlanmak için fazla zamanlarının olmadığını vurgulayarak "Onlar iyi bir takım. Arka arkaya 5 galibiyetleri var. Harika bir guard ikilisi ve yedekleri var. İstatistiksel olarak özellikle geçiş hücumlarında ve bire birlerde çok iyiler. Dribling üstü şutlarda başarı sağlayan isimleri var. Sadece oyun planımızı uygulamaya çalışmalıyız. Taraftarlarımıza mesajım; lütfen her zamanki gibi enerjilerini getirsinler. Bu kesinlikle bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.