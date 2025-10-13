İSTANBUL 21°C / 12°C
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Dubai Basketbol

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko yarın ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u sahasında konuk edecek.

13 Ekim 2025 Pazartesi 10:54
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

