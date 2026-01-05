İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0461
  • EURO
    50,3528
  • ALTIN
    6120.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos

Euroleague'in 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos'u sahasında ağırlayacak.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos
ABONE OL

Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.25'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Yunan ekibi ise, 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Baskonia'yı 108-93 yenerken, Olympiakos da bir başka Yunan takımı Panathinaikos AKTOR'u 87-82 mağlup etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.