Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos

Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko yarın sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak.

15 Aralık 2025 Pazartesi 10:41
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

