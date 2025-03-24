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Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Paris Basketbol

THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Paris Basketbol
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Son olarak Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, yarınki rakibini mağlup etmesi durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak.

Ligin geride kalan 30 haftasında 20 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, haftaya 2. sırada giriyor.

Konuk ekip ise yaşadığı 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı.

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