Fenerbahçe Beko'nun konuğu Paris Basketbol

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında salı günü Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadele Tuttur ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol, play-in aşamasında Real Madrid'e üstünlük sağlayarak play-off biletini almayı başardı.

İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis ligde normal sezonun en iyi 5'ine, başantrenör Sarunas Jasikevicius da yılın koçu seçildi.

Serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 10 Nisan Perşembe günü konuk olduğu Bayern Münih'i 77-89 mağlup etti. Bu sonuçla EuroLeague'de normal sezonu 23 galibiyetle ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 24 sayı buldu.

Sarı-lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son müsabakasında 18 Nisan Cuma günü konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 mağlup etti. Bu sonuçla 26. Maçlar sonunda 25. Galibiyetini alarak serisini 21 maça yükselten Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum 17, Tarık Biberovic 15, Nigel Hayes-Davis 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Paris Basketbol'da son durum:

Tiago Splitter tarafından çalıştırılan Paris'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: TJ Shorts, Maodo Lo, Nadir Hifi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara

Forvetler: Collin Malcolm, Tyson Ward, Leopold Cavaliere, Daulton Hommes, Bandja Sy, Mikael Jantunen

Pivotlar: Kevarrius Hayes, Leon Kratzer, Mathis Dossou-Yovo

Koç: Tiago Splitter

Paris, EuroLeague'de normal sezonu 19 galibiyet ve 15 yenilgiyle sekizinci sırada tamamlayarak Play-In bileti aldı. Bu turda Real Madrid'e rakip olan Paris Basketbol, rakibini 15 Nisan Salı günü Madrid'de oynanan maçta 73-81 ile yenerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Paris'te TJ Shorts 23, Nadir Hifi 15, Tyson Ward 11 sayı üretti.

Paris FC, Fransa Ligi'nde bu sezon çıktığı 26 maçta 20 galibiyet aldı. Fransız ekibi son olarak 20 Nisan Pazar günü konuk ettiği Chalon'u 100-97 ile geçti. Paris cephesinde TJ Shorts ve Nadir Hifi 18'er, Collin Malcolm ve Yakuba Outtara 13'er, Tyson Ward 12 sayı buldu.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol):

Atılan sayı: 83.2 – 86.3

2 sayı: %52.7 - %54.4

3 sayı: %37.9 - %35.3

Serbest atış: %82.1 - %77.1

Ribaund: 35.6 – 35.1

Asist: 17.2 – 15.8

Top çalma: 6.1 – 6.5

Blok: 2.5 – 2.1

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol):

Yenilen sayı: 81.2 – 85.2

2 sayı: %54.1 - %55.2

3 sayı: %34.9 - %34.2

Serbest atış: %77.5 - %77.2

Ribaund: 32.6 – 37.8

Asist: 17.8 – 18.3

Top çalma: 6.0 – 5.2

Blok: 1.7 – 2.7

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol):

Sayı: Nigel Hayes-Davis 16.8 – TJ Shorts 18.8

Ribaund: Nigel Hayes-Davis 5.2 – Tyson Ward 5.1

Asist: Wade Baldwin IV 3.7 – TJ Shorts 7.5

Top çalma: Nigel Hayes-Davis 1.1 – TJ Shorts 1.0

Verimlilik: Nigel Hayes-Davis 17.8 – TJ Shorts 23.2

Geçmiş karşılaşmalar:

İki takım arasında 3 Mart 2025 tarihinde Paris'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 83-87 kazandı. Temsilcimizde Marko Guduric 19, Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic 14'er, Wade Baldwin IV ise 11 sayı üretti. Paris cephesinde ise TJ Shorts 22, Nadir Hifi 15, Tyson Ward 14 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, 2024-25 sezonunda iki takım arasındaki ikinci mücadelede rakibini 25 Mart 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı ve karşılaşmadan Nigel Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 25, Nigel Hayes-Davis 19, Errick McCollum 18, Tarık Biberovic 14 sayı üretti. Paris Basketbol'da ise TJ Shorts ve Nadir Hifi 19'ar, Mika Jantunen 14, Yakuba Outtara ise 13 sayı buldu.