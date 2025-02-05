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Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid

THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko yarın sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.

Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.

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