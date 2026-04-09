9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
  Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid

EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında bugün İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 09:48
EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, 9 Nisan Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu.

Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir.

