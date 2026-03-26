Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 34. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda 23 galibiyet ve 10 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'in Maccabi Rapyd takımına 94-89 mağlup oldu.



Zalgiris ise 19 galibiyet ve 14 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriş yaptı.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibine 84-81 yenildi.