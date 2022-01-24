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Spor

Fenerbahçe Beko'nun maçına koronavirüs engeli

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında oynayacağı Maccabi Playtika maçı koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendi.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 20:23 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:23
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynaması gereken Maccabi Playtika maçı ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko 23. hafta karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda artan yeni tip koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Artan vakalar ve sakatlıklar sonucunda Avrupa Ligi protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.

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