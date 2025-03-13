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Spor

Fenerbahçe Beko'nun potadaki konuğu ASVEL

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi ASVEL'İ konuk edecek.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun potadaki konuğu ASVEL
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 29. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.

Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı.

Maç öncesi Fenerbahçe Başantreönü Sarunas Jasikevicius ve öğrencisi Bonzie Colson şu ifadeleri kullandı:

Sarunas Jasikevicius: "Asvel, her zaman karşılaşması çok zor bir takım. Fiziksel olarak güçlüler. Beş ve dört numaralarda fiziksel oynayarak rakiplerine çok fazla sorun yaratabiliyorlar. Lyon'daki ilk maç bizim için kolay olmamıştı. Onları yenmek için iyi bir oyun sergilememiz gerekecek."

Bonzie Colson: "Zorlu bir maç bekliyoruz. Kendimize ve üst seviyedeki oyunumuza devam etmek için neler yapabileceğimize odaklandık. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Asvel hücumda ve savunmada çok agresif bir takım. Sahada kendi prensiplerimize odaklanmalı ve bu galibiyeti almalıyız. Heyecanlıyız. Uzun zamandır evimizde oynamadık. Tüm taraftarlarımızın bizi desteklemesi ve bize verdikleri enerji ile maça çıkmak eğlenceli olacak. Bu yüzden hepimiz heyecanlıyız. Parkeye çıkıp oynamak için sabırsızlanıyoruz."

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