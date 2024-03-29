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Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi ALBA Berlin

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bugün Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek.

29 Mart 2024 Cuma 01:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun rakibi ALBA Berlin
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 32. hafta karşılaşmasında 29 Mart bugün Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan ile Bilyoner TV'den canlı yayınlanacak.

EuroLeague'de yaptığı maçların 19'unu kazanıp 12'sinde yenilen sarı-lacivertliler, haftaya 6. sırada girdi. ALBA Berlin ise ligde aldığı 5 galibiyetle sonuncu sırada yer alıyor.

Taraflar arasında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82'lik skorla kazanmıştı.

Bir sonraki maçta Anadolu Efes'i konuk edecek sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki Olympiakos karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak.

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