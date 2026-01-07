İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Dubai Basketbol

EuroLeague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda Dubai Basketbol ile karşılaşacak.

7 Ocak 2026 Çarşamba 10:12
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Dubai Basketbol
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

