Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Rapyd

Fenerbahçe Beko, basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd ile Almanya'nın Münih kentinde karşılaşacak.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. İsrail ekibi ise geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde ederken, 7 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 19. sırada yer aldı.

Valencia ve Real Madrid deplasmanlarında kaybeden sarı-lacivertli ekip, sahasında LDLC ASVEL'i 81-67 yenerek yenilgi serisini sonlandırmıştı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Almanya'da kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında bir sonraki maçını 13 Kasım Perşembe günü bir başka İsrail ekibi Hapoel IBI'yle yine Almanya'nın Münih kentinde oynayacak.

DEPLASMAN TARAFTARI ALINMAYACAK

Yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarda İsrailli taraftarlar mücadelede yer almayacak.

11 bin 500 kapasitesi bulunan SAP Garden'da sarı-lacivertli kulüp 7 bine yakın bileti satışa çıkardı. Salonda, üst katlarda yer alan tribünler boş kalacak. Alman polisi, müsabaka için yoğun güvenlik önlemleri alacak.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 2 sezonda Maccabi Rapyd'i Litvanya'da konuk etmiş ve 2 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.