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Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Obradovic'in takımı Partizan

THY Avrupa Ligi'nin 7ç haftasında Fenerbahçe Beko sahasında eski hocası Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan'ı konuk edecek. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

1 Kasım 2024 Cuma 09:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Obradovic'in takımı Partizan
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 7. haftasında bugün Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasını eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisiyle yapacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

THY EuroLeague'de çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY EuroLeague'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

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