Fenerbahçe Beko'nun serisi Olympiakos karşısında son buldu

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 104-87 yenildi.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 31 karşılaşmada 22 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.
Yunanistan ekibi ise oynadığı 32 maçta 21 kez sahadan galip ayrılırken 11 müsabakada rakiplerine kaybetti. Olympiakos, lider Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci basamakta bulunuyor.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Juan Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Hugues Thepenier (Fransa)
Olympiakos: Walkup 7, Ntilikina, Ward 6, Larentzakis, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 10, Peters 9, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2, Fournier 36
Fenerbahçe Beko: Bacot, Baldwin 16, Metecan Birsen 3, Tucker 30, Boston 6, Tarık Biberovic 15, Onuralp Bitim, Zagars 2, Colson 13, Birch 2
1. Periyot: 23-29
Devre: 48-46
3. Periyot: 74-67