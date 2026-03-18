  • Fenerbahçe Beko'nun serisi Olympiakos karşısında son buldu
Spor

Fenerbahçe Beko'nun serisi Olympiakos karşısında son buldu

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. hafta erteleme maçında konuk olduğu Olympiakos'a 104-87 mağlup oldu.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 104-87 yenildi.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 31 karşılaşmada 22 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Yunanistan ekibi ise oynadığı 32 maçta 21 kez sahadan galip ayrılırken 11 müsabakada rakiplerine kaybetti. Olympiakos, lider Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci basamakta bulunuyor.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Juan Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Hugues Thepenier (Fransa)

Olympiakos: Walkup 7, Ntilikina, Ward 6, Larentzakis, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 10, Peters 9, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2, Fournier 36

Fenerbahçe Beko: Bacot, Baldwin 16, Metecan Birsen 3, Tucker 30, Boston 6, Tarık Biberovic 15, Onuralp Bitim, Zagars 2, Colson 13, Birch 2

1. Periyot: 23-29

Devre: 48-46

3. Periyot: 74-67

