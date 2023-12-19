Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 11. basamakta yer alıyor.
Konuk ekip ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.