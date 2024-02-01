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Spor

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi AS Monaco

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Fransız ekibi AS Monaco'ya konuk olacak.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi AS Monaco
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin'de oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, 24 haftada aldığı 15 galibiyetle ligde dördüncü sırada bulunuyor.

Son maçında LDLC ASVEL'i deplasmanında 83-73 yenen sarı-lacivertli ekip, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11. Avrupa Ligi maçında 9. galibiyetini elde etti.

AS Monaco ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmıştı. Bu maç, Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımın başında parkeye ilk çıktığı mücadeleydi.

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