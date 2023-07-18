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Spor

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko2nun Yunanistan ekibi, Panathinaikos'tan transfer ettiği Yunan pivot Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti.

18 Temmuz 2023 Salı 17:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Panathinaikos'tan transfer ettiği Yunan pivot Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kan tetkikleri gerçekleştirilen oyuncunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı kaydedildi.

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