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Spor

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Jilson Bango

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Jilson Bango
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İspanya Ligi temsilcisi Casademont Zaragoza'da mücadele eden 26 yaşındaki pivot Jilson Bango'yu renklerine bağladığını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon İspanya Ligi'nde toplam 18 maçta forma giyen 26 yaşındaki pivot, 13.9 sayı, 5.6 ribaund ortalaması yakaladı.

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