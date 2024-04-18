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Spor

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Olympiakos'a

Fenerbahçe'de bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Tyler Dorsey'e, Olympiakos talip oldu.

18 Nisan 2024 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Olympiakos'a
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı fakat istenilen verimi alamadığı Tyler Dorsey için olay bir iddia ortaya atıldı.

OLYMPIAKOS İLE ANLAŞTI

Sportando'nun haberine göre Tyler Dorsey, Olympiakos ile anlaşma sağladı.

Habere göre Tyler Dorsey'nin Fenerbahçe Beko ile sözleşmesini feshetmesinin ardından ileri düzeyde yapılan görüşmeler sonuçlanacak ve ABD'li yıldız Olympiakos'a imza atacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Tyler Dorsey 7.7 sayı, 2.2 ribaund ve 0.7 asist ortalamaları ile oynadı. Dorsey, Euroleague'de ise çıktığı 31 maçta 9.2 sayı, 1.6 ribaund, 1.3 asist, 0.2 top çalma ve 8.1 verimlilik ortalamaları ile takımına katkı sağladı.

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