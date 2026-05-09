  • Fenerbahçe Beko'ya Avrupa basınından övgüler!
Fenerbahçe Beko'ya Avrupa basınından övgüler!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2025-26 sezonu play-off turunda Zalgiris Kaunas'ı geçerek Dörtü Final'e kalma başarısı gösterdi. Avrupa basınından sarı lacivertli ekibe övgüler yağdı.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 13:34
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2025-26 sezonu play-off turu dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Normal süresi 80-80 eşitlikle biten mücadeleyi 94-90 kazanan Fenerbahçe, seriyi 3-1'le geçerek Final Four bileti aldı.

EuroLeague Final-Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko'nun yarı finaldeki rakibi ise Olympiakos.

Fenerbahçe Beko'nun adını Final Four'a yazdırması sonrası Avrupa basınında öne çıkan haberler şu şekilde oldu:

MARCA: "Fenerbahçe zorlandı ama Zalgiris'i mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Son şampiyon, Litvanya ekibini uzatmalar sonunda mağlup etti ve Jasikevicius tarihe geçti: üst üste altı kez yarı finale ulaşan ilk antrenör oldu."

MUNDO DEPORTIVO: "Şampiyon, Zalgiris'i gerçeklerle yüzleştirerek Final Four'a ulaştı."

AS: "Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyet serisiyle Final Four yolunda yolculuğuna devam ediyor. EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko yoluna devam ediyor. Mücadeleci Zalgiris'i toplamda 3-1 yenerek Atina'daki Final Four'a katılmaya hak kazandı."

L'EQUIPE: "Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı mağlup ederek EuroLeague Final Four'a yükseldi."

15MİN.LT: "Saras yoluna devam ediyor – dramatik bir mücadelenin ardından Zalgiris Euroleague'deki serüvenini noktaladı."

