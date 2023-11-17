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Spor

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Fenerbahçe Beko, kafa travması geçiren Tarık Biberovic'in durumu hakkında açıklama yayımladı.

17 Kasım 2023 Cuma 21:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
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Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv maçında kafa travması geçiren Tarık Biberovic hakkında açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Oyuncumuz Tarık Biberovic, 16 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirmiştir. Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun travma protokolü başlatılmıştır. Oyuncumuz bu süre zarfında forma giyemeyecektir. Tarık Biberovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Tarık Biberovic, Maccabi Tel Aviv karşısında kaydettiği 18 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırmıştı.

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