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Spor

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki başarılı gard Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

13 Kasım 2024 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber
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Fenerbahçe Beko, Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.

Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.

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