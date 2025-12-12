Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu karşılaşma öncesi temsilcimize kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe Beko, Mikael Jantunen'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Monaco karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

�� @mislicom ile maç kadromuz!



ℹ️ Tedavileri devam eden oyuncularımız Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim'in yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan oyuncumuz Mikael Jantunen de bu akşam AS Monaco karşısında forma giyemeyecektir.#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/AFMiXC9VxP