Spor

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Fenerbahçe Beko'da Monaco maçı öncesi sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertliler, Mikael Jantunen'in ayak bileği sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

12 Aralık 2025 Cuma 20:57
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu karşılaşma öncesi temsilcimize kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe Beko, Mikael Jantunen'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Monaco karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

