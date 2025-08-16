Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bir an önce gerçekleştirmek isterken, Portekiz'den flaş bir iddia geldi.

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu Nice maçında oynatmasının ardından Fenerbahçe, 25 milyon euroluk teklifi geri çekti ve 18 milyon euro + 2,5 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddedildi.

"RUI COSTA SİNİRLENDİ"

Portekiz gazetesi Record, Benfica Başkanı Rui Costa'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarına sinirlendiğini ve sarı-lacivertlilerin teklifini 30 dakikada reddettiğini duyurdu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç kısa bir süre önce "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs... Benfica'ya karşı oynatmama taahhüttü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." açıklamasını yaptı. Rui Costa ve Benfica yönetiminin, pazarlık görüşmelerinin bu şekilde açıklanmasından rahatsız olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE MASADA

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile Benfica arasında zaman zaman gerilim yaşanırken, taraflar görüşmeleri sonlandırmadı. Sarı-lacivertliler, Benfica'ya yeni bir teklif daha iletti ve Portekiz ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.

Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü Benfica ile Kadıköy'de oynayacağı maç öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmek isterken, Portekiz ekibinin yaşananların ardından nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.