21 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Fenerbahçe, Benfica ile golsüz berabere kaldı! UEFA ülke puanında son durum belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, rövanşta lig aşamasına kalabilmek için Portekiz'de avantaj arayacak. Öte yandan UEFA ülke puanında da Türkiye'nin son durumu belli oldu.

Haber Merkezi21 Ağustos 2025 Perşembe 08:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Benfica ile golsüz berabere kaldı! UEFA ülke puanında son durum belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımların belli olacağı play-off'ta ilk maçlar başladı.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ederken mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, Portekiz'deki maçta Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı ilk maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanında son durum:

UEFA ülke puanı

1. İngiltere - 94.839

2. İtalya - 84.374

3. İspanya - 78.703

4. Almanya - 74.545

5. Fransa - 67.748

6. Hollanda - 61.283

7. Portekiz - 55.566

8. Belçika - 53.250

9. TÜRKİYE - 43.400

10. Çekya - 40.100

