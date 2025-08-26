İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe, Benfica maçı için Portekiz'e gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz'e geldi.

26 Ağustos 2025 Salı 19:16
Fenerbahçe, Benfica maçı için Portekiz'e gitti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz'e geldi.

Özel uçakla Lizbon'a inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti.

Güvenlik önlemleri eşliğinde otele giren kafileyi Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, TSİ 20.00'de basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Sarı-lacivertli takım, TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

