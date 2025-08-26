İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0301
  • EURO
    47,7709
  • ALTIN
    4449.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Benfica maçı kamp kadrosunu duyurdu
Spor

Fenerbahçe, Benfica maçı kamp kadrosunu duyurdu

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

AA26 Ağustos 2025 Salı 11:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Benfica maçı kamp kadrosunu duyurdu
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Benfica maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.