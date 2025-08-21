Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de Benfica ile 0-0 berabere kaldığı maç Portekiz basınında geniş yankı buldu.
Ülke basınında Fenerbahçe-Benfica maçının yansımaları şöyle:
"ISTANBUL'DAN YARA ALMADI"
Publico: Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.
"HER ŞEY LUZ'DA BELİRLENECEK"
TSF: Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.
"KÖTÜ FUTBOL OYNADILAR"
Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, Türkiye'deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar.
"LAGE ÇOK ŞANSLIYDI"
A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.
"İSTANBUL'DA HAYATTA KALDI"
Zerozero: Ofansif açıdan oldukça zayıf bir oyun sergileyen ve açıkça Türk takımının stratejisini bozmayı hedefleyen Benfica, İstanbul'da hayatta kaldı ve Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.