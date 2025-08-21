İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz'de manşetlerde! ''Her şey Luz'da belirlenecek''

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Maç 0-0 berabere tamamlandı. Maçın ardından Portekiz'de manşetler Fenerbahçe-Benfica maçı için atıldı. İşte detaylar...

21 Ağustos 2025 Perşembe 10:00
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz'de manşetlerde! ''Her şey Luz'da belirlenecek''
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de Benfica ile 0-0 berabere kaldığı maç Portekiz basınında geniş yankı buldu.

Ülke basınında Fenerbahçe-Benfica maçının yansımaları şöyle:

"ISTANBUL'DAN YARA ALMADI"

Publico: Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.

"HER ŞEY LUZ'DA BELİRLENECEK"

TSF: Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.

"KÖTÜ FUTBOL OYNADILAR"

Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, Türkiye'deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar.

"LAGE ÇOK ŞANSLIYDI"

A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.

"İSTANBUL'DA HAYATTA KALDI"

Zerozero: Ofansif açıdan oldukça zayıf bir oyun sergileyen ve açıkça Türk takımının stratejisini bozmayı hedefleyen Benfica, İstanbul'da hayatta kaldı ve Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Popüler Haberler
