19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
  • Spor
  Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile yarın sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 19:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile yarın sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.

Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmasını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, yarın Chobani Stadı'nda saat 22.00'de Benfica'yı ağırlayacak.

