Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus