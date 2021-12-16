16 Aralık 2021 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:58

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus