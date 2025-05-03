Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? 2025 Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik derbilerinden biri için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'la çekişen Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlıyor. Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği mücadele, hem puan durumu hem de derbi geçmişi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi, saati ve yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli platformda yayınlanacağı için yalnızca aboneler maçı izleyebilecek.

KADIKÖY'DE DERBİ HEYECANI

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun en önemli maçlarından biri olan bu derbide düdüğü Yasin Kol'a verdi. Yardımcı hakemlik görevlerini Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. VAR hakemi ise henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında umutlarını koruyabilmek için derbiden mutlaka galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertliler, son beş lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir grafik sergiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ekip, Kadıköy'de taraftar desteğiyle güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA İÇİN SAVAŞACAK

52 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa kupalarına doğrudan katılım yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Samsunspor'un 2 puan gerisinde olan siyah-beyazlı ekip, 3. sıraya yükselmek için deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etmek zorunda. Beşiktaş, son 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle çıkışa geçti.

DERBİDE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı. Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı.

Kadıköy'de oynanan son 10 derbide Beşiktaş yalnızca 1 kez galip geldi.

Bu sezon ligde Fenerbahçe 83 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda.