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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı derbi öncesi istatistikler dikkat çekiyor.

IHA24 Nisan 2024 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son 10 maçın 5'inde taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Geriye kalan müsabakaların 3'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini ise sarı-lacivertliler kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe idaresinde çıktığı ilk lig müsabakasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan rakibi karşısına puan alabilmek için çıkacak.

SON MAÇLARDA BERABERLİKLE GÖZE ÇARPIYOR

Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde son maçlarda beraberlikle göze çarpıyor. İki takım arasında ligde oynanan son 10 müsabakanın 5'inde taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Kalan 5 mücadelenin 3'ünden siyah-beyazlı ekip, 2'sinden ise sarı-lacivertliler galip ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 19 gol atarken, Fenerbahçe de 17 golle rakibine karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta ise gülen taraf 4-2'lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu.

KADIKÖY'DEKİ SON 5 MÜSABAKA

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı da siyah-beyazlı ekip kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi.

Kartal rakip fileleri 12 kez sarsarken, Kanarya da 11 defa gol sevinci yaşadı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan son 5 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde alınan sonuçlar şöyle:

2022-2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

2021-2022

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

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