İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9953
  • EURO
    48,896
  • ALTIN
    5369.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru! İlk golü atan avantaj sağlıyor
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru! İlk golü atan avantaj sağlıyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere oynanan 41 derbide öne geçen takım yalnızca 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru! İlk golü atan avantaj sağlıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere oynanan 41 karşılaşmada öne geçen takımın rakibine avantaj sağladığı görülüyor.

FENERBAHÇE 23, BEŞİKTAŞ 16 KEZ ÖNE GEÇTİ

Söz konusu 41 müsabakada Fenerbahçe 23, Beşiktaş da 16 kez öne geçti. Sarı-lacivertliler öne geçtiği 23 maçın 16'sını kazanırken, 4'ünden beraberlik, 3'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ise ilk golü attığı 16 mücadelede 8 kez kazanan taraf oldu. Bu süreçte 7 kez de berabere kalan Kartal, 1 defa kaybetti.

İki takım arasındaki sadece 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

ÖNE GEÇEN TAKIM 4 KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş, 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 yenildi.

Fenerbahçe ise 2012-2013 sezonunda Dolmabahçe'de Moussa Sow'un golüyle 1-0'lık avantajı sağlarken, maçın sonunda gülen taraf ise 3-2'lik skorla siyah-beyazlı takım oldu.

2017-2018 sezonunda ligde yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan müsabakada sarı-lacivertliler Fernandao'nun attığı golle öne geçerken, skor avantajını koruyamadı ve 3-1 kaybetti.

Son olarak 2022-2023 sezonunda Kanarya, Enner Valencia'nın penaltı golüyle taraftarını sevindirmiş ancak daha sonra Kara Kartal, tarihi bir geri dönüşe imza atarak 4-2 kazanan taraf olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.